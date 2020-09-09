Синоптики обещают, что в ближайшие выходные украинцев ждет изумительная погода

Главное: Синоптики рассказали о погоде в Украине на ближайшие выходные. Будет тепло и сухо.

Детали: В ближайшие выходные, 12-13 сентября, в Украине ожидается очень приятная погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики обещают, что обойдется без жары и осадков.

Днем по стране прогнозируют 21-25 тепла, а ночью плюс 6-16.

В Киеве также будет сухо: днем плюс 21-23, а ночью 8-10 тепла.

Карта погоды:

В тему: 8 сентября 2020 года мы писали, что синоптики рассказали киевлянам о погоде до конца недели.