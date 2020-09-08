Стало известно, сколько банков сейчас работают в Украине

Главное: В Украине сейчас работают 75 банков. Такие цифры предоставили в НБУ.

Детали: В НБУ озвучили точное число участников финансового рынка нашей страны на начало осени. Пресс-служба регулятора приводит данные по итогам 31 августа.

Отмечается, что сейчас в Украине работают 75 банков и 2084 участников рынков небанковских финансовых услуг.

Подчеркивается, что за минувший август «число участников рынков финансовых услуг не претерпело существенных изменений, а численность участников рынков небанковских финансовых услуг уменьшилась на пять юридических лиц из-за исключения соответствующих компаний по собственной инициативе из реестров».

В сообщении сказано: «Из 2084 участников рынков небанковских финансовых услуг – 196 рисковых non-life и 19 лайфовых (страхование жизни) компаний, 304 ломбарда, 327 кредитных союзов, 144 (было 146) лизинговых компаний, которые не являются финансовыми учреждениями, 1 031 (было 1 034) финансовых компаний, которые имеют лицензии на кредитование, лизинг, факторинг, предоставление гарантий, перевод денежных средств и обмен валют, а также 63 страховых брокера».

Также информируется о том, что на рынке Украины работают 35 платежных систем, созданных резидентами, и тринадцать международных платежных систем, созданных нерезидентами.

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