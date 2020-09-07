Доллар и евро начали неделю с подорожания

Главное: Доллар и евро подорожали. Неделя началась с падения курса гривны.

Детали: В понедельник, 7 сентября, курс украинской гривны снова снизился. Котировки валют публикует Национальный банк.

Финансовый регулятор на четыре копейки поднял цену американского доллара – до 27,73 гривен.

Евро же подорожал на тринадцать копеек – до 32,86 гривен.

Отметим, что гривна стабильно падает в цене с начала сентября.

Котировки валют на сегодня:

В тему: 1 сентября 2020 года мы писали, что гривна начала осень с резкого падения.