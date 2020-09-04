Старый итальянский масон и друг Путина заболел коронавирусной болезнью

Главное: Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал о своем заражении коронавирусом. Сейчас он находится в самоизоляции на своей вилле под Миланом.

Детали: Бывший премьер-министр Италии, известный политик и масон Сильвио Берлускони заявил, что никогда не преуменьшал серьезность эпидемии коронавирусной болезни COVID-19, и сам заболел ею. Как сообщает Lenta.ru, при этом он обнадежил относительно своего самочувствия. «У меня больше нет температуры, у меня нет болей, и хочу вас успокоить — чувствую я себя достаточно хорошо и продолжаю работать», — сказал политик, подчеркнув, что несмотря на самоизоляцию на вилле под Миланом, он продолжает подготовку к региональным выборам, которые состоятся 20-21 сентября.

В тему: В апреле 2019 года 82-летнего Сильвио Берлускони госпитализировали с «острыми почечными коликами».

Спустя неделю его выписали в бодром состоянии.

Напомним: В сентябре 2015 года Берлускони прибыл в аннексированный Россией Крым с «частным визитом». В том же году Берлускони подготовил для итальянского ТВ фильм про Владимира Путина. Документальный фильм «Il Presidente» («Президент») был показан в эфире итальянского телеканала Rete 4. В основу картины легло почти двухчасовое интервью Путина журналисту ВГТРК и практикующему каббалисту Владимиру Соловьеву. Итальянскую версию картины подготовила группа Mediaset, основанная экс-премьером Италии Сильвио Берлускони.

В свое время Берлускони отрицал свою причастность к скандально известной масонской ложе П-2, однако в 1990 году премьер был признан виновным в лжесвидетельстве — выяснилось, что он являлся когда-то членом масонской ложи под номером 1816. От наказания он был освобожден по амнистии. В Интернет также были выложены документы, подтверждающие, что Сильвио Берлускони — старый масон: квитанции об уплате членских взносов в масонской ложе «Пропаганда-2» (П-2) от 1978 года.

Отметим также, что, по некоторым данным, масоном является и Владимир Путин. Более того, некоторые СМИ считают, что Путин стал президентом именно благодаря деньгам Берлускони.