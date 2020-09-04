Ученые рассказали, как коронавирус провоцирует страшную болезнь

Главное: Коронавирус провоцирует тромбоз. Ученые объяснили, почему это происходит.

Детали: Биологи из Уппсальского университета (Швеция) объяснили, почему коронавирус приводит к тромбозу. Их цитирует издание Thrombosis and Haemostasis.

Отмечается, что это одно из самых распространенных осложнений при тяжелой форме COVID-19, когда происходит формирование сгустков крови внутри кровеносных сосудов.

Ученые объясняют: «При попадании коронавируса в организм активируется определенный белок, запускающий часть нашей иммунной системы, которая повышает свертываемость крови».

В статье сказано: «Ключевой механизм образования тромбов при болезни – это активация так называемой системы комплемента (совокупности белков плазмы крови), участвующих в реализации иммунного ответа».

Исследователи информируют: «Функция системы комплемента, включающей около пятидесяти белков, циркулирующих в крови, распознавать и быстро обезвреживать бактерии и вирусы, а также мертвые и поврежденные клетки в кровотоке».

В публикации объясняют: «Система комплемента выполняет важную функцию очистки, однако когда ее активация становится слишком мощной, например при тяжелых инфекциях, система становится сверхактивной и начинает воздействовать на собственные клетки организма, что приводит к повреждению тканей».

Эксперты говорят: «Ключевую роль активации системы комплемента при коронавирусной инфекции играет белок MBL – лектин, связывающий маннозу».

В ходе исследования у пациентов замерили уровень и активность MBL: оказалось, что у всех, у кого во время пребывания в больнице развился тромбоз, активность и уровни MBL были повышены.

Биологи утверждают: «Активация системы комплемента посредством MBL способствует общему повышению свертывания крови и увеличению риска тромбоза».

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