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Лукашенко утверждает, что против Беларуси ведется гибридная война

Александр Панько
27.08.20 17:01
293
Лукашенко утверждает, что против Беларуси ведется гибридная война

Главное: Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о гибридной войне, которая ведется против Беларуси со стороны «неустоявшихся соседей».

Детали: По словам избранного президента Беларуси Александра Лукашенко, в отношении Республики началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне. «Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Белоруссии. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне», — цитирует политика БЕЛТА.

Он отметил, что «неустоявшиеся соседи» не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела и давят на государство. При этом он не уточнил, о ком идет речь.

«Налицо дипломатическая война», — заключил Лукашенко.

Гибридная война — вид враждебных действий, при котором нападающая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет своего оппонента, используя сочетание скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также оказывая поддержку боевикам, действующим на территории противника. При этом военные действия могут вообще не вестись, и с формальной точки зрения гибридная война может протекать в мирное время, так как официально война никем никому не объявляется.

В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

По официальной информации МВД Беларуси, в ходе акций протеста, которые прошли в 33 городах страны, были задержаны более 3 тыс. человек.

Однако протесты на этом не закончились.

13 августа работники крупных белорусских предприятий объявили забастовку и обвинили местные власти в бездействии перед бесчинствами правоохранителей. Жители Минска пришли к зданию государственного телевидения с требованием показать правду.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих.

При этом официальной инаугурации еще не было.

Представители стран Европейского Союза единогласно отказались признавать результаты выборов президента Беларуси.

Тэги: Александр Лукашенко, протест, мир, революция, Беларусь, гибридная война

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