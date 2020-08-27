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Столичные власти решили не отказываться от первого звонка, даже если придется учиться на улице

Агата Кловская
27.08.20 13:40
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Столичные власти решили не отказываться от первого звонка, даже если придется учиться на улице

Главное: В Киевской городской государственной администрации обещают провести 1 сентября праздник первого звонка. При этом, как утверждается, все столичные школы уже обеспечены противоэпидемическими средствами на 3 месяца. В то же время в Киевской ОГА не исключает возможности обучения на улице.

Детали: В Киеве 1 сентября состоится первый звонок в школах. Как сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, все киевские школы готовы к началу учебного года.

«Первый звонок состоится первого сентября, по традиции, все детки пойдут в школу. Все киевские школы готовы к началу учебного года в сентябре», — заявил чиновник на брифинге в четверг, 27 августа, добавив, что все столичные школы обеспечены всем необходимым минимум на три месяца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, для всех школ закуплены все необходимые дезинфицирующие и гигиенические средства, разработаны соответствующе регламенты, открыты дополнительные входы и выходы из помещений.

Также чиновник отметил, что начало уроков для начальных, средних и старших классов будет разведено во времени.

Кроме того, для начальных классов разработано специальное меню для возможности приема пищи в классах.

Между тем, как сообщает LB.ua, глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин допустил возможное проведение уроков в учреждениях общего среднего образования улице в хорошую погоду.

«При благоприятных погодных условиях — большинство уроков будут проходить на свежем воздухе», — заявил чиновник, добавив, что что с педагогическими работниками и техническим персоналом школ проведены соответствующие инструктажи касательно учебы в условиях карантина, а также в школах оформлены информационные стенды о безопасном поведении учащихся, разработаны графики перемещения учащихся.

По его словам, по состоянию на 26 августа школы в области обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции на 93%.

В тему: 26 августа 2020 года Кабмин опубликовал подробные требования для обеспечения противоэпидемических мер в учебных заведениях Украины с 1 сентября. В частности, с 1 сентября вход в помещения заведений возможен только при наличии защитной маски или респиратора. Во время занятий маски и респираторы можно не использовать, вместе с тем их использование является обязательным во время передвижения по помещениям заведения. В то же время для учеников 1-4 классов вход в заведение и передвижение по помещениям возможны без маски или респиратора.

Тэги: болезнь, общество, медицина, Киевская городская государственная администрация, эпидемия, карантин, школа, образование, дезинфекция, коронавирус, Валентин Мондриевский, Василий Володин

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