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Стало известно, как будет происходить образование в условиях карантина

Агата Кловская
26.08.20 14:59
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Стало известно, как будет происходить образование в условиях карантина

Главное: Кабмин опубликовал подробные требования для обеспечения противоэпидемических мер в учебных заведениях Украины с 1 сентября. В частности, учащимся начальных классов разрешается посещать школы без масок.

Детали: Министерство образования и науки Украины обнародовало новые требования Министерства здравоохранения относительно обучения во время карантина. Как сообщает пресс-служба ведомства, противоэпидемические мероприятия разработаны для учреждений внешкольного, общего среднего, специального предвысшего образования, а также профтехучилищ и вузов.

Так, с 1 сентября вход в помещения заведений возможен только при наличии защитной маски или респиратора. Во время занятий маски и респираторы можно не использовать, вместе с тем их использование является обязательным во время передвижения по помещениям заведения. В то же время для учеников 1-4 классов вход в заведение и передвижение по помещениям возможны без маски или респиратора.

Персонал учреждения допускается к работе при наличии маски, респиратора или защитного щитка и после бесконтактной термометрии. В случае выявления температуры более 37,2 С или признаков острого респираторного заболевания сотрудник не допускается в заведение.

В регионах с «оранжевым» уровнем эпидемической опасности педагогам во время занятий рекомендуется использовать защитные щитки.

Перед началом занятий педагоги должны опрашивать учеников или студентов о самочувствии и наличии симптомов COVID-19. Если обнаружены признаки респираторной болезни, ученик должен быть временно изолирован в специальном помещении заведения, после чего о случившемся информируют родителей или законных представителей и принимается решение о направлении в учреждение здравоохранения.

В случае подтверждения болезни COVID-19 у одного ученика, все остальные из соответствующего класса или группы должны уйти на самоизоляцию.

В учебных заведениях необходимо:

— организовать места для обработки рук антисептиками на всех входах в учреждения, обозначить их яркими указателями и инструкциями о правилах дезинфекции рук;

— обеспечить наличие жидкого мыла и бумажных полотенец или электросушилок для рук в санитарных комнатах;

— обеспечить централизованный сбор использованных масок и перчаток в отдельные контейнеры с крышками — у входа в заведение, в коридорах и санузлах;

— оборудовать медицинские пункты необходимыми средствами — бесконтактными термометрами, антисептиками, средствами индивидуальной защиты и т.д.;

— разместить плакаты, баннеры о респираторной гигиене и этикете кашля

— ограничить проведение массовых мероприятий (совещаний, сборов) в закрытых помещениях, кроме необходимых для функционирования учреждений — педагогических совещаний, заседаний ректората, конкурсных комиссий, конференций трудового коллектива и тому подобное;

— создать возможности для организованного движения по заведению — использовать запасные выходы, разметку на полу, выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся;

— очищать и дезинфицировать поверхности, дверные ручки, столы, места для сидения, перила и т.д. после занятий в конце рабочего дня;

— проводить проветривание в течение не менее 10 минут после каждого занятия.

Передвижения учеников между кабинетами и аудиториями необходимо минимизировать. В частности, в течение дня можно проводить занятия одного и того же класса или группы в одной аудитории / кабинете, применять модульный подход для изучения дисциплин, предусмотреть в расписании возможность определять разное время начала и окончания занятий для различных классов и групп. Кроме того, по возможности занятия можно проводить на открытом воздухе.

Во время карантина запрещается организация питания по типу «шведского стола» и самообслуживания, а также работа питьевых фонтанчиков. Во время приема пищи расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 м, а за столом должны находиться не более 4 человек. В случае невозможности обеспечить детей горячим питанием необходимо организовать питание путем раздачи предварительно фасованной пищевой продукции.

Также установлены требования по перевозке детей и работников учреждения в школьном транспорте. Перевозчику необходимо обеспечить водителей масками / респираторами и антисептиками для рук, ежедневно контролировать их состояние здоровья и не допускать к работе лиц с признаками острой респираторной болезни и температурой выше 37,2 С.

Салон транспорта необходимо дезинфицировать в конце рабочей смены. Вход в салон автотранспорта осуществляется при наличии защитной маски / респиратора. Количество пассажиров должно быть в пределах количества мест для сидения.

Руководители и медицинский персонал учреждений должны обеспечить проведение разъяснений и инструктажей для персонала и учащихся о мерах профилактики, реагирования на выявленные симптомы коронавирусной болезни, а также разработать алгоритмы действий на случай чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19.

В тему: 18 августа 2020 года в ходе Всеукраинской конференции «Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021» главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о том, что в условиях эпидемии коронавируса учителя и ученики должны заходить в школы в масках, однако в классах можно находиться без маски. Если же населенный пункт находится в «оранжевой» зоне карантина, учителям придется работать в защитных щитках на лице.

Тогда же Государственный эксперт Директората дошкольного, внешкольного и инклюзивного образования Министерства образования и науки Украины Анна Грищенко заявила, что учебные заведения коммунальной формы собственности должны сами обеспечивать своих работников и детей противоэпидемическими средствами.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Министерство здравоохранения Украины, общество, Министерство образования и науки, образование, новости Украины

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