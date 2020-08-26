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В УПЦ рассказали, в чем отличие настоящего христианства от других верований

Александра Кудрявцева
26.08.20 17:40
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В УПЦ рассказали, в чем отличие настоящего христианства от других верований

Главное: Подлинное христианство отличается умением по-настоящему любить и прощать.

Детали: Способность любить и прощать— это как раз та лакмусовая бумажка, с помощью которой можно отличить подлинное христианство от его подделки или язычества.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал духовник Киевских духовных школ архимандрит Маркелл (Павук) в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Мы живём во время так называемой глобализации, когда становятся условными границы между разными странами и народами, стремительно стираются грани между добром и злом, грехом и добродетелью. Из-за многоголосия в СМИ человеку все труднее разобраться, кто говорит правду, а кто ложь. Сейчас уже доходит даже до того, что на улице бывает непросто определить, кто перед тобой — мужчина или женщина. Также неискушенному человеку очень сложно увидеть разницу между множеством христианских верований, христианством и язычеством. И по образу жизни (разве что по внешнему виду и религиозным атрибутам) мудрено отличить христианина от язычника. Ибо и в самом христианстве встречаются неправильные представления о Христе. Ныне, например, многие представляют себе Христа как какого-то революционера или сказочного героя, который постоянно воюет со всякой несправедливостью», — объяснил духовник КДАиС.

Он напомнил, что «каждый воскресный день Церковь для назидания предлагает Евангелие, где ясно определяются границы между правдой и ложью, добром и злом».

На примере Евангельской притчи о заимодавце, которая призывает прощать ближних, Господь дает понять, что пока мы можем прощать, ещё есть надежда на спасение.

«Об этом говорит Сам Господь: „Прощайте, и прощены будете“ (Лк. 6:37). Если эта способность теряется, то если даже мы ведём безукоризненную с точки зрения нравственности жизнь и несем великие подвиги молитвы и поста, это не имеет никакой цены», — подчеркнул архимандрит Маркелл.

Он объяснил, что способность и неспособность к прощению — это как раз та лакмусовая бумажка, с помощью которой можно отличить подлинное христианство от его подделки или язычества.

«Если прислушаться, о чем сейчас говорят между собой люди или что произносят политики, это какой-то постоянный грязный поток то малых, то больших обид, которые пытаются разрешить в судах, на протестных акциях, при помощи революций и войн, и почти никто и никогда не говорит о прощении. Это ныне считается ниже человеческого достоинства. И хотя многие знают и каждый день читают молитву „Отче наш“, где есть слова: „Остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим“ — но мало кто стремится применить их в своей жизни», — сказал духовник Киевских духовных школ.

Он привел примеры того, что поможет научиться прощать.

«Для этого нужно научиться любить, а это невозможно без помощи благодати Божией. Также важно постараться все в жизни делать так, чтобы из этого получать пользу. Но, как объясняет преподобный Серафим Саровский, нужно стремиться получать пользу не материальную, а духовную. Толк может быть не только от традиционных молитв, постов, исповедей, причастия, но от каждого нашего жизненного шага», — отметил архимандрит Маркелл.

Например, бескорыстно помочь близким, хорошо сделать свою работу, не осуждать окружающих, поскольку «как говорит Господь, «нет больше той любви, если кто душу положит за друзей своих» (Ин. 15:13).

Духовник КДАиС напомнил, что «не количеством добродетелей, а умением по-настоящему любить и прощать отличается подлинное христианство».

В тему: В УПЦ объяснили, как православным относиться к разным религиям.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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