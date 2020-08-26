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В УПЦ объяснили, как православным относиться к разным религиям

Александра Кудрявцева
26.08.20 14:30
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В УПЦ объяснили, как православным относиться к разным религиям

Главное: Будучи христианами, мы должны с терпимостью и даже с любовью относиться к представителям всех религиозных течений, кроме сознательных богоотступников.

Детали: Об этом рассказал известный миссионер протоиерей Александр Проченко на молодежной встрече в Киево-Печерской Лавре, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Лавры.

 «Что мы можем сказать о самом термине "религия"? В этом термине предполагается определенная связь или отношение Бога к человеку и человека с Богом. Все религии, которые преобладают в тех или иных местностях, является попыткой человека познать Бога. И только в христианстве Бог Сам открывает Себя людям, становясь Основателем этой религии. Христос Сам установил христианское учение, Таинства, иерархию и для нас Живым Богом, реально существовал и существует», - отметил священник.

«Без Христа не может и существовать само христианство. Во Христе наше спасение. Мы не можем сказать, например, о буддизме или конфуцианство, без их основателей они мертвы. Эти философские течения, которые также именуются религиями, свободно смогут продолжить свое существование, если будет доказана мифичность существования их основоположников. Но в христианстве иначе, ведь вся жизнь христианина основывается на словах Священного Писания: "... если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша" (1 Кор. 15:14). Обратите свое внимание на честность апостолов - они не сказали, что видели Воскресения, хотя это самый главный момент в истории не только христианства, но и всего человечества. Они верили в это событие и были уверены в том, что она состоялась. Иначе, как вы думаете, шли бы апостолы добровольно на муки, гонения и смерть, если бы не были уверены в том, что Христос воскрес и что Он жив во веки веков?», - продолжил протоиерей Александр Проченко.

По его словами, будучи христианами, мы помним о том, что должны с терпимостью и даже с любовью относиться к представителям всех религиозных течений, кроме сознательных богоотступников, при этом "не метать бисер" (см. Мф. 7: 6) перед теми, кто готов и не хочет нас слышать.

«Православное христианство имеет ряд отличий от других церквей, которые также верят в Христа, и выражаются эти различия в трех пунктах: в учении о Боге, человеке и обрядовая сторона», - напомнил представитель УПЦ.

«Нам же надо помнить, что Иисус Христос оставил в Церкви благодать и истину, то есть преподал не просто учение, но и Божественную силу, которая способна возродить человека для будущей жизни», - заключил священник.

В тему: Запорожский митрополит УПЦ о канонизации гетмана Сагайдачного: Эпитеты «блестящий полководец и воин» не являются синонимами святости.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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