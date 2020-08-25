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Немцы выяснили, что разрушает нашу печень сильнее всего

Агата Кловская
25.08.20 05:59
1374
Немцы выяснили, что разрушает нашу печень сильнее всего

Главное: Малоподвижный образ жизни разрушает печень. Об этом заявили ученые.

Детали: Немецкие ученые выяснили, что разрушает нашу печень сильнее всего. Их цитируют местные СМИ.

По словам экспертов, дело даже не в алкоголе или вредной пище.

Хуже всего, по их словам, влияет на нашу печень малоподвижный образ жизни.

Исследователи говорят: «Лишний вес способствует отложению жировой ткани на внутренних органах, которая, что может спровоцировать воспаление».

Они акцентируют внимание: «Даже люди, привыкшие вести здоровый образ жизни и ограничивать количество жиров и добавленного сахара в рационе, могут столкнуться с проблемами, ведь нередко заменяют сладости фруктами, забывая о фруктозе, чрезмерное употребление которой также может привести к ожирению печени».

По их словам, важно и то, какие лекарства принимает человек.

Эксперты предупреждают: «При ощущении повышенной усталости, потере аппетита и дискомфорте в верхней части живота человеку лучше провериться у медиков, чтобы понять не вызвано ли это состояние побочными эффектами лекарств».

В тему: 11 августа 2020 года мы писали, что диетолог заявила, что мясоеды живут дольше, чем вегетарианцы.

31 июля 2020 года сообщалось о том, что биолог рассказал о небывалой пользе всем известных фруктов.

Тэги: ученые, здоровье, мир, печень

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