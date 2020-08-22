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Американские медики назвали основных разносчиков коронавируса

Александр Панько
22.08.20 09:21
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Американские медики назвали основных разносчиков коронавируса

Главное: Медики из США выяснили, что дети более заразны, если речь идет о коронавирусе, независимо от их предрасположенности к развитию инфекции COVID-19.

Детали: Специалисты Массачусетской больницы общего профиля и Массачусетской детской больницы в США выяснили, что дети являются ключевыми переносчиками коронавирусной инфекции среди взрослого населения. Как сообщает Lenta.ru, в исследовании приняли участие 192 детей и подростков в возрасте от 0 до 22 лет, при этом у 49 был выявлен COVID-19, а еще 18 заболели позднее.

В итоге выяснилось, что инфицированные дети имеют значительно более высокий уровень вируса в дыхательных путях, чем госпитализированные взрослые в отделениях интенсивной терапии для лечения COVID-19. Именно высокая вирусная нагрузка является главным фактором передачи вируса здоровому человеку.

Пр этом жаже когда у детей проявляются типичные для COVID-19 симптомы, такие как лихорадка, насморк и кашель, они часто совпадают с распространенными детскими болезнями, включая грипп и простуду. Это затрудняет точный диагноз болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

«Результаты работы означают, что дети более заразны, чем взрослые, независимо от их предрасположенности к развитию инфекции COVID-19», — резюмирует издание.

В тему: В середине июня 2020 года китайские ученые назвали основные симптомы коронавируса у детей. Это лихорадка, диарея и рвота.

Тэги: США, здоровье, эпидемия, наука, дети, исследование, коронавирус

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