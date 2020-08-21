Премьер-министр назвал курс гривны и уровень инфляции до конца года

Главное: До конца года курс гривны вряд ли превысит 29 грн/$. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, инфляция на уровне 6-7% приемлема для «разогрева» экономики.

Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал курс гривны в районе 27-28 грн/$. Как сообщает «Экономическая правда», в интервью «Укринформ» он заявил, что до конца года курс валют вряд ли выйдет за пределы 29 грн.

«На сегодня, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию. По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 грн до конца этого года», — заявил Шмыгаль, подчеркнув, что бюджет пересматривался в апреле-мае, когда ожидалось значительно худшее влияние мирового экономического и финансового кризиса на Украину.

По его словам, тогда «перестраховались» и заложили большие курсовые и инфляционные показатели в бюджет. «Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучшим, для кого-то, возможно, худшим. Но в любом случае ситуация нормальная. Курс регулируется исключительно рынком, и то, что рынок сегодня оценивает его на уровне 27 гривень за доллар, является абсолютно приемлемым», — объяснил Шмыгаль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он также подчеркнул, что при нынешней экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и экономики приемлемым является показатель инфляции в пределах 6-7%. «Я считаю, что в нашей экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и „разогрева“ экономики приемлемым был бы показатель инфляции в пределах 6-7%», — сказал Шмыгаль, добавив, что инфляция «оживляет» экономику, что сейчас очень необходимо Украине.

«Мы должны создавать рабочие места, способствовать экспорту, развитию промышленности и т. п., а 2% инфляции во время кризиса — это очень мало. Все страны прилагают усилия, чтобы наполнять свои экономики оборотными средствами и стимулировать движение средств, а не наоборот, замедлять этот процесс», — заключил глава правительства.

В тему: 17 августа 2020 года глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что нынешний курс «отражает спрос и предложение на рынке».