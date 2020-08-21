Стало известно, почему люди повторно заражаются коронавирусом

Главное: Определено, почему люди повторно заражаются коронавирусом. Об этом рассказали ученые из США.

Детали: Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля в США заявили, что выяснили, почему люди повторно заражаются коронавирусом. Их цитирует издание Cell.

Отмечается, что в ходе исследования эксперты изучили селезенку и лимфатические узлы пациентов, скончавшихся от заразы, и выяснили, что там отсутствуют герминативные центры, являющиеся неотъемлемой частью устойчивого иммунного ответа.

Медики говорят: «При тяжелом течении COVID-19 вырабатывается огромное количество сигнальных молекул цитокина TNF в тех местах, где обычно формируются герминативные центры. В этом случае некоторые выздоровевшие люди могут через несколько месяцев снова заразиться SARS-CoV-2 и не один раз».

Ранее японцы предрекли третью и четвертую волны пандемии коронавируса.

В тему: 19 августа 2020 года мы писали, что создан «мгновенный» тест на коронавирус.