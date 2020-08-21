«Новичок-2?»: соратники Навального утверждают, что яд, которым его отравили, опасен для окружающих

Главное: Врачи до сих пор не смогли поставить диагноз российскому оппозиционеру Алексею Навальному. При этом, по данным его соратников, в его организме обнаружен яд, который представляет опасность для окружающих.

Детали: На данный момент существует пять рабочих диагнозов относительно того, что происходит с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Как сообщает канал «Раньше всех. Ну почти» в Telegram со ссылкой на главного врача больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске Александра Мураховского, назвать их сейчас нельзя,. Необходимые для постановки точного диагноза исследования займут еще около двух суток.

Он также заявил, что на данный момент медики не могут позволить транспортировку Навального под ответственность родственников.

Между тем, как сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш со ссылкой на директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, в организме больного обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих. При этом название не говорят, потому что «тайна следствия».

Отметим, что, по данным СМИ, из Берлина в Россию уже вылетел самолет, который должен доставить оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию.

В тему: 20 августа 2020 года известный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в больницу Омска после экстренной посадки самолета, на котором ему стало плохо. Вскоре после госпитализации он впал в кому с подозрением на отравление неустановленным галлюциногеном.

При этом врачи не уверены, что он был отравлен. По некоторым данным, накануне он употреблял алкоголь и мог принимать медикаменты. Личный врач и сторонники политика эту информацию опровергают.