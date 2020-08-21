Эксперты назвали самую выгодную валюту в мире

Главное: Американский доллар назвали «валютой-убежищем». Аналитики объяснили, почему это так.

Детали: Эксперты из Morgan Stanley назвали американский доллар «валютой-убежищем». Их цитирует CNBC.

По их словам, валюта США «превосходит японские иены и швейцарские франки, так как низкие американские ставки порождают выгоды для инвесторов».

Аналитики советуют занимать (брать кредиты) в долларе, называя его валютой с «низкой доходностью», а после этого вкладывать финансы в высокодоходные активы, зарабатывая на разнице.

В отчете говорится: «Во время неопределенности инвесторы могут продать такие активы и вернуть взятую в долг валюту, что может укрепить ее».

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