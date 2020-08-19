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Главные новости за 19 августа 2020 года

Автор: «Фраза»
19.08.20 18:59
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Главные новости за 19 августа 2020 года

— Дети из регионов, попавших в «красную зону» карантина, с 1 сентября не смогут пойти в школу. В остальных школах будет температурный скрининг, соблюдение санитарных норм, а также ношение масок.

— Мероприятия ко Дню независимости Украины в Киеве в этом году проведут на Михайловской и Софийской площадях, а не на Крещатике и Майдане незалежности.

— За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 1967 человек, умерли 28 больных. Это наибольший суточный показатель с начала эпидемии. Кроме того, за последние сутки установлен антирекорд по количеству госпитализированных.

— Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству иностранных дел предупредить лидеров европейских государств и в частности Владимира Зеленского об ответственности «за разжигание беспорядков».

— В Мали произошел государственный переворот. Президент страны Ибрагим Бубакар Кейта подал в отставку.

— С президентом США Дональдом Трампом произошел очередной конфуз. Он назвал протестующих в Беларуси людей террористами.

— В Сети опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, размещенных в больнице Бейрута. На них запечатлен момент разрушительного взрыва в местном порту.

— Легендарный канадский хоккеист Дэйл Хаверчук умер от рака. Ему было всего 57 лет.

— Близкий соратник голливудского актера Микки Рурка выбрал для него место на кладбище в с. Загорцы Хмельницкой области. Утверждается, что именно здесь будет похоронена знаменитость после смерти.

— Супербыстрый тест на коронавирус создали в Израиле. Он выявляет заразу за считанные секунлы.

— Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, оказались сотрудниками полиции.

— Британские ученые утверждают, что одноразовые медицинские маски зачастую изготовляются из пластиковых материалов, которые могут разлагаться сотни лет, нанося ущерб окружающей среде. Они предлагают пользоваться многоразовыми масками.

— Google посвятил свой сегодняшний дудл юбилею Юлиуса Лотара Мейера. Увидеть его на главной странице поисковика, вместо обычного логотипа, помимо украинцев, могут жители ряда европейских стран, Северной Америки, большей части Южной Америки, Северной Африки и Таиланда.

— Японка опубликовала на свое странице в Twitter фото пульта от кондиционера в виде пирамиды. Пользователи соцсети посчитали это подтверждением влияния масонов на эту страну.

Тэги: США, Александр Лукашенко, общество, взрыв, здоровье, эпидемия, мир, школа, политика, хоккей, образование, государственный переворот, Дональд Трамп, Мали, День Независимости, курьезы, Владимир Зеленский, новости Украины, COVID-19, зоны карантина, Бейрут

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