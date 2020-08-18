АМКУ оштрафовало Укрзализныцю на 18,2 млн гривен из-за решения Директора департамента коммерческой работы Укрзализныця Андрея Мирошникова, – СМИ

Решение об оплате дополнительных услугу по подаче вагонов на «малодеятельные» станции, через которое на прошлой неделе Антимонопольный комитет Украины наложил штраф в размере 18,282 млн. грн на АО «Укрзализныця», были приняты Директором департамента коммерческой работы Укрзализныця Андреем Мирошниковым.

Как сообщает Znaj.ua со ссылкой на источник в Укрзализныце, «два года назад бывший операционный директор „Укрзализныци“ Вячеслав Еремин и Директор департамента коммерческой работы Андрей Мирошников инициировали выделение из сети грузовой инфраструктуры Укрзализныци перечень так называемых „малодеятельных“ станций для „оптимизации“ эксплуатационной и финансовой нагрузки на железную дорогу за счет среднего и малого бизнеса». «„Суть этого“ покращення „заключалась в ограничении около 300 грузовых станций, что более 15% от общей сети АО“ Укрзализныця», в устойчивом обеспечении подвижным составом для осуществления погрузки и вывоза продукции, из — за так называемой низкой эффективности в общем балансе УЗ«, — отмечает издание.

«Это решение привело к принудительному обязательства грузоотправителей концентрировать свои грузы на так называемых „опорных“ станциях или дополнительно платить Укрзализныци за направление порожних вагонов для тех, кто физически не в состоянии это сделать. Соответственно, произошла переориентация владельцев элеваторов, расположенных в орбите „малодеятельных“ станций, на автомобильный транспорт», — пишет Znaj.ua.

Как напоминает издание, Антимонопольный комитет наложил штраф в размере 18 млн грн на АО «Укрзализныця», ведь считает дополнительную услугу по подаче вагонов на малодеятельные станции необоснованной. Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ в четверг, 6 августа. При введении такой услуги, ее стоимость составляла 170,38 грн без НДС (204,46 грн с НДС) за 1 вагон / 1 километр и в дальнейшем возрастала. Поскольку такие действия АО «Укрзализныця» содержали признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, Комитет начал рассмотрение дела.