В топ-500 самых богатых людей мира попали 167 американцев, 24 россиянина и один украинец

Главное: Составлен список 500 самых богатых людей мира. Украинский олигарх Ринат Ахметов занял в нем 372-е место.

Детали: Появился свежий Bloomberg Billionaires Index, в котором оценили состояние 500 самых богатых людей мира. Первую позицию продолжает занимать глава компании Amazon Джефф Безос, у которого в активе 188 миллиардов долларов.

Далее в списке толстосумов идут основатель компании Microsoft Билл Гейтс (121 миллиард долларов) и создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг (99 миллиардов долларов).

Впервые на четвертое место взобрался основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, у которого уже 84,8 миллиарда долларов. Это связано со стремительным ростом акций Tesla. Примечательно, что Илон Маск занимает в рейтинге первое место по приросту капитала: всего за сутки он заработал благодаря подорожанию своих ценных бумаг сразу 7,78 миллиарда долларов.

Топ-20 самых богатых людей мире:

Отметим, что в топ-500 попали сразу 167 граждан США и 24 россиянина.

В списке самых богатых людей планеты оказался лишь один украинец – Ринат Ахметов, – который с состоянием 5,86 миллиарда долларов занимает 372-ю позицию.

В тему: 21 июля 2020 года мы писали, что названа десятка самых богатых людей мира.

9 июля 2020 года сообщалось, что Джефф Безос продолжает наживать миллиарды на фоне пандемии коронавируса.