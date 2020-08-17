Впервые в истории: Украина отозвала посла из Беларуси

Главное: Министерство иностранных дел Украины впервые в истории вызывает посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений. Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил это целым рядом недружественных действий со стороны белорусского руководства.

Детали: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев. Как сообщает пресс-служба ведомства, это произошло после того, как официальный Минск 14 августа передал в Россию всех задержанных боевиков ЧВК «Вагнер», «несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине».

«Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям», — заявил Кулеба, добавив, что за последние дни президент Александр Лукашенко «неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси».

«Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях. Учитывая это, я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой сложившейся реальности, выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов», — объяснил глава украинского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что такой шаг в отношениях с Беларусью совершается впервые в истории.

Он добавил, что вызов посла никоим образом не повлияет на способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины на территории Беларуси.

«Пользуясь случаем, хочу напомнить, что в связи с обострением ситуации с безопасностью в Беларуси, МИД Украины уже рекомендовало воздержаться от поездок в эту страну. Тем, кто уже находится в Беларуси, МИД советует избегать массовых мероприятий и мест скопления граждан», — заключил Кулеба.

Отметим, что вызов посла на консультации в столицу — одна из форм дипломатического реагирования, которая применяется для демонстрации недовольства политикой или недружественными действиями иностранного государства, в котором этот посол аккредитован.

В тему: 29 июля 2020 года в Беларуси заявили о задержании 32 иностранных граждан. Впоследствии стало известно, что все они являются наемниками из российской ЧВК «Вагнера», которые прибыли из России «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Группа поселилась в санатории под Минском. Всего же, по данным белорусской стороны, количество засланных боевиков достигает 200.

На следующий день стало известно, что половина задержанных оказались участниками войны на Донбассе. Четверо из них — гражданами Украины.

11 августа Офис Генерального прокурора Украины направил в прокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 боевиков. Шевченковский райсуд Киева избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие в Украине установило, что задержанные в Беларуси лица участвовали в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Тем не менее, уже 14 августа Беларусь передала всех задержанных Российской Федерации.