Главные новости за 17 августа 2020 года

— Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителям силовых структур и разведывательных органов в связи с событиями в Беларуси. О результатах и принятых решениях не сообщается ничего конкретного.

— В связи с попаданием Киева в «желтую» эпидемиологическую зону с сегодняшнего дня здесь усиливаются меры карантина. Городской голова Виталий Кличко рассказал, что это означает.

— В Украине могут быть отменено проведение местных выборов. По словам главного санврача Виктора Ляшко, это возможно в случае, если больше половины страны окажется в «красной зоне».

— В Броварах сгорел дотла автомобиль известной программы антикоррупционных расследований «Схемы: коррупция в деталях», выпускаемой совместно «Радио Свобода» и телеканалом UA:Перший. Журналисты уверены, что это связано с их профессиональной деятельностью.

— Президент Владимир Зеленский да Кузьме Скрябину звание Героя Украины (посмертно), хотя Верховная Рада просила сделать его народным артистом.

— В Telegram и Viber появился бот, который помогает родителям определиться с форматом и стоимостью школьного образования.

— Одиозный депутат Илья Кива «от имени друзей» подарил своему однопартийцу Вадиму Рабиновичу портрет. На нем улыбающийся депутат от ОПЗЖ запечатлен в окружении различных противоречивых элементов.

— В ближайшие дни в Украине будет жарко. При этом ожидаются дожди с грозами.

— В с. Синявское Ростовской области обнаружено большое скопление сгоревшей и поврежденной военной техники.

— В Беларуси создан ресурс поиска людей, пропавших без вести в ходе акций протеста в стране. На данный момент на нем размещена информация о 98 участниках.

— Протестующие белорусы обклеили памятник Ленину в центре Минска самодельными плакатами с политическими лозунгами.

— В США от тяжелой болезни умер младший брат Дональда Трампа, который пытался запретить выход книги с критикой о нем.

— Исследователи узнали, на какой ткани гибнет коронавирус. Речь идет о чистом хлопке.

— В Японии зафиксирована рекордно высокая температура. В городе Хамамацу воздух прогрелся до плюс 41,1 градуса.