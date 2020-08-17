Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Главные новости за 17 августа 2020 года

Автор: «Фраза»
17.08.20 18:59
262
Главные новости за 17 августа 2020 года

— Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителям силовых структур и разведывательных органов в связи с событиями в Беларуси. О результатах и принятых решениях не сообщается ничего конкретного.

— В связи с попаданием Киева в «желтую» эпидемиологическую зону с сегодняшнего дня здесь усиливаются меры карантина. Городской голова Виталий Кличко рассказал, что это означает.

— В Украине могут быть отменено проведение местных выборов. По словам главного санврача Виктора Ляшко, это возможно в случае, если больше половины страны окажется в «красной зоне».

— В Броварах сгорел дотла автомобиль известной программы антикоррупционных расследований «Схемы: коррупция в деталях», выпускаемой совместно «Радио Свобода» и телеканалом UA:Перший. Журналисты уверены, что это связано с их профессиональной деятельностью.

— Президент Владимир Зеленский да Кузьме Скрябину звание Героя Украины (посмертно), хотя Верховная Рада просила сделать его народным артистом.

— В Telegram и Viber появился бот, который помогает родителям определиться с форматом и стоимостью школьного образования.

— Одиозный депутат Илья Кива «от имени друзей» подарил своему однопартийцу Вадиму Рабиновичу портрет. На нем улыбающийся депутат от ОПЗЖ запечатлен в окружении различных противоречивых элементов.

— В ближайшие дни в Украине будет жарко. При этом ожидаются дожди с грозами.

— В с. Синявское Ростовской области обнаружено большое скопление сгоревшей и поврежденной военной техники.

— В Беларуси создан ресурс поиска людей, пропавших без вести в ходе акций протеста в стране. На данный момент на нем размещена информация о 98 участниках.

— Протестующие белорусы обклеили памятник Ленину в центре Минска самодельными плакатами с политическими лозунгами.

— В США от тяжелой болезни умер младший брат Дональда Трампа, который пытался запретить выход книги с критикой о нем.

— Исследователи узнали, на какой ткани гибнет коронавирус. Речь идет о чистом хлопке.

— В Японии зафиксирована рекордно высокая температура. В городе Хамамацу воздух прогрелся до плюс 41,1 градуса.

Тэги: Киев, СМИ, Виталий Кличко, здоровье, эпидемия, карантин, смерть, политика, поджог, культура, образование, криминал, Бровары, Герой Украины, Беларусь, Андрей Кузьменко, Кузьма Скрябин, Илья Кива, авто, курьезы, Владимир Зеленский, новости Украины, Роберт Трамп

Комментарии

Статьи

16.08.20 09:02

Украину опять продают европеоидам. За недорого

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
15.08.20 07:58

Роман Яремчук: наш лучший нападающий

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Почему в Украине новые рекорды по коронавирусу и приведет ли это к ужесточению карантина
14.08.20 14:12

Почему в Украине новые рекорды по коронавирусу и приведет ли это к ужесточению карантина

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Впервые в истории: Украина отозвала посла из Беларуси

Впервые в истории: Украина отозвала посла из Беларуси
17.08.20 19:41
Последние новости
17.08.20 19:41

Впервые в истории: Украина отозвала посла из Беларуси
17.08.20 18:59

Главные новости за 17 августа 2020 года
17.08.20 16:53

Зеленский провел очень закрытое заседание по ситуации в Беларуси
17.08.20 16:49

Канадцы выяснили, на какой одежде гибнет коронавирус
17.08.20 16:08

С Торой, православной иконой, Николаем II и Шевченко: Кива подарил Рабиновичу картину
17.08.20 15:35

Гороскоп на 18 августа 2020. Что ждет 12 знаков зодиака
17.08.20 15:31

Зеленский вместо народного артиста присвоил Кузьме Скрябину звание Героя
Фото и Видео
«Мы вроде ни с кем не воюем»: российские блогеры удивились сгоревшей военной технике на границе с Украиной
«Мы вроде ни с кем не воюем»: российские блогеры удивились сгоревшей военной технике на границе с Украиной
«Мы вроде ни с кем не воюем»: российские блогеры удивились сгоревшей военной технике на границе с Украиной
«Мы вроде ни с кем не воюем»: российские блогеры удивились сгоревшей военной технике на границе с Украиной
В Азовском море образовался «медузный остров»
В Азовском море образовался «медузный остров»
«Саша, не пи*ди, у тебя не 80%»: белорусы обклеили памятник Ленину самодельными плакатами
«Саша, не пи*ди, у тебя не 80%»: белорусы обклеили памятник Ленину самодельными плакатами
В Броварах сгорела машина программы «Схемы», данные которой опубликовал Портнов
В Броварах сгорела машина программы «Схемы», данные которой опубликовал Портнов
Ученые разгадали тайну умирающей звезды
Ученые разгадали тайну умирающей звезды
Том Круз едва не погиб на съемках фильма «Миссия невыполнима 7»
Том Круз едва не погиб на съемках фильма «Миссия невыполнима 7»
На Николаевщине 3-летняя девочка случайно сожгла машину и чуть сама не сгорела в ней
На Николаевщине 3-летняя девочка случайно сожгла машину и чуть сама не сгорела в ней
На популярном украинском курорте туристов кроме горы медуз достает еще одна напасть
На популярном украинском курорте туристов кроме горы медуз достает еще одна напасть
Что делают с буйными пассажирами самолетов в Индонезии? Появилось жесткое видео
Что делают с буйными пассажирами самолетов в Индонезии? Появилось жесткое видео
На Николаевщине 3-летняя девочка играла со спичками и едва не сгорела заживо
На Николаевщине 3-летняя девочка играла со спичками и едва не сгорела заживо
fraza.com
Новости блогосферы
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.