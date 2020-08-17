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С Торой, православной иконой, Николаем II и Шевченко: Кива подарил Рабиновичу картину

Александр Панько
17.08.20 16:08
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С Торой, православной иконой, Николаем II и Шевченко: Кива подарил Рабиновичу картину

Главное: Одиозный депутат Илья Кива «от имени друзей» подарил своему однопартийцу Вадиму Рабиновичу портрет. На нем депутат от ОПЗЖ запечатлен в окружении различных противоречивых элементов.

Детали: Одиозный народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива подарил на день рождения однопартийцу Вадиму Рабиновичу его портрет. На своей странице в Facebook он указал, что сделал такой подарок «от имени друзей».

На картине изображен герой торжества в кипе и с Торой в руках. При этом слева от него стоит православная икона, а на заднем плане можно видеть портреты Тараса Шевченко, Наполеона и Николая II.

В самом верху картины можно видеть двух ангелов, держащих в руках желудь. По данным из открытых источников, именно такой был оперативный псевдоним Рабиновича после вербовки КГБ.

Скриншот сообщения Ильи Кивы в Facebook

Рабинович и Кива с портретом Рабиновича

В тему: Весной 2014 года активисты Самообороны Майдана взяли под охрану дом экс-генпрокурора Пшонки. Среди вещей, обнаруженных в особняке, был его портрет в образе римского патриция.

В конце ноября 2016 года волонтер Юрий Касьянов опубликовал фото настенной церковной росписи, которая якобы украшает домовую церковь усадьбы Петра Порошенко в Козине.

Спустя месяц полицейские обыскали в Киеве квартиру с вещами бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Среди них был и большой портрет Николая Яновича.

Тэги: политика, портрет, Вадим Рабинович, Илья Кива, курьезы

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