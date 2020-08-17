С Торой, православной иконой, Николаем II и Шевченко: Кива подарил Рабиновичу картину

Главное: Одиозный депутат Илья Кива «от имени друзей» подарил своему однопартийцу Вадиму Рабиновичу портрет. На нем депутат от ОПЗЖ запечатлен в окружении различных противоречивых элементов.

Детали: Одиозный народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива подарил на день рождения однопартийцу Вадиму Рабиновичу его портрет. На своей странице в Facebook он указал, что сделал такой подарок «от имени друзей».

На картине изображен герой торжества в кипе и с Торой в руках. При этом слева от него стоит православная икона, а на заднем плане можно видеть портреты Тараса Шевченко, Наполеона и Николая II.

В самом верху картины можно видеть двух ангелов, держащих в руках желудь. По данным из открытых источников, именно такой был оперативный псевдоним Рабиновича после вербовки КГБ.

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