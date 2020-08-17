Гороскоп на 18 августа 2020. Что ждет 12 знаков зодиака

Представляем вашему вниманию гороскоп на 18 августа 2020 года. День 18 августа будет насыщенным и активным. Но не забывайте следить за своим эмоциональным состоянием и отдыхать.

Овен

Хороший день для решения рабочих задач. Вы сможете удачно провести переговоры, заключить новый договор или сделать выгодное предложение своим партнерам. Если не будете лениться и откладывать дела в долгий ящик, сможете многого добиться. Вечер лучше посвятить планированию.

Телец

Хороший день для решения дел, которые вы давно планировали, но все время откладывали. Можете смело делать большие покупки, участвовать в переговорах или планировать отдых. Вечер уделите себе и тем делам, которые делают вас счастливыми.

Близнецы

Удачный день, чтобы найти контакт с окружающими и заручиться их поддержкой. Впереди вас ждет очень удачный период, когда все, за что вы будете браться, принесет доход и удовлетворение. Можете рассчитывать на поддержку близких людей.

Рак

Любая творческая или умственная работа пойдет вам на пользу и принесет хорошие результаты. Поэтому курсы повышения квалификации или абсолютно новая для вас сфера деятельности, изучение иностранного языка или новый вид спорта — все будет вам на пользу. Сегодня ваш день.

Лев

Все рабочие дела вы сможете закрыть быстро и очень удачно, поэтому не стоит концентрироваться на каких-то мелочах. Уверенно двигайтесь вперед — и непременно получите хороший результат. Можете планировать работу с важными документами и вести переговоры.

Дева

Сегодня ваши деловые качества будут вам на руку, поэтому смело их проявляйте и непременно преуспеете. С осторожностью отнеситесь к предложениям, которые вызывают у вас опасения или смущают. Старайтесь держать себя в руках и не срывайте плохое настроение на близких, иначе ссоры не избежать.

Весы

Сегодня все, с кем вы будете контактировать, склонны принимать неверные решения, поэтому старайтесь держаться подальше от важных встреч и совещаний. Принимайте все решения самостоятельно и не рассказывайте свои идеи малознакомым людям. Будьте внимательны с деньгами — не тратьте слишком много.

Скорпион

Сегодня идеальное время для тех занятий, которые вам нравятся, но вы их постоянно откладываете. Друзья и родственники придут вам на помощь в любой момент, главное — не стесняйтесь просить о ней. В любовных отношениях — сплошные победы.

Стрелец

Сегодняшний день пройдет для вас легко и радостно. Вы сможете по-настоящему насладиться тем, что у вас уже есть, и запланировать то, что вы хотите иметь в будущем. Чем больше вы сейчас заложите, тем большую отдачу получите уже в ближайшем будущем.

Козерог

Старайтесь не планировать на сегодня никаких слишком важных дел, иначе можете попросту с ними не справиться. Возможно недопонимание в общении с коллегами и руководством, что может добавить стресса в вашу жизнь. Не стоит принимать слишком близко к сердцу все, что сегодня увидите.

Водолей

Все, что вы себе сегодня запланировали, получится реализовать. А это, в свою очередь, станет мотивацией к дальнейшему развитию и желанию покорять еще большие вершины. Не тратьте время на выяснение отношений, лучше смените обстановку и займитесь теми делами, которые доставляют вам удовольствие.

Рыбы

В профессиональной деятельности вас ждет большой прорыв. Поэтому постарайтесь не упустить свой шанс и получить сегодня максимум удовольствия. День также идеально подходит для активного отдыха, шопинга, свиданий и путешествий, сообщает сайт «Слова и фразы на каждый день».

Важное предупреждение

Читая гороскоп, помните, что православие осуждает веру в звездные предстказания. Отцы Церкви уверены, что звезды не могут повлиять на человека.

Астрология, занимающаяся составлением гороскопов — это лженаука, а с точки зрения христианского вероучения — оккультная практика.

В некоторых случаях астрологические прогнозы соответствуют действительности. Объясняется это преимущественно тремя причинами:

— имело место случайное совпадение,

— имело место самовнушение,

— имело место влияние темных сил.

Используйте гороскоп лишь как одну из форм развлечения и настроя на позитивный психологический лад. Акцентируйтесь на позитиве, не обращайте внимание на негативные прогнозы.

Ни в коему случае не воспринимайте гороскоп, как руководство к действию.

Помните, в этот жизни все зависит только от Господа Бога и от вас. Как верно подметил в свое время православный святитель Николай Сербский: «Человек выше звезд».