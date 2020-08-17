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Киев вошел в «желтую» зону карантина: стало известно, что это означает

Агата Кловская
17.08.20 12:41
572
Киев вошел в «желтую» зону карантина: стало известно, что это означает

Главное: В связи с попаданием Киева в «желтую» эпидемиологическую зону с сегодняшнего дня здесь усиливаются меры карантина. Городской голова Виталий Кличко рассказал, что это означает.

Детали: С понедельника, 17 августа, в Киеве ужесточаются карантинные ограничения. Как сообщает «Украинская правда СОС» со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко, из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, оказалась в «желтой» зоне эпидемической опасности. Это связано с тем, что заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%, и составляет на сегодня 52,2%.

Таким образом, с 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

— пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без надтых средств индивидуальной защиты — масок;

— пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

— запрет самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

— проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий при участии более одного лица на 5 кв.м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

— организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее полутора метров, если участники размещены стоя;

— заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест;

— общественный транспорт — трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси — осуществляют перевозку пассажиров только в количестве мест для сидения.

В тему: 3 августа 2020 года в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в соответствии с которыми города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Это вызвало резкое недовольство в «красных» регионах.

12 августа правительство упростило критерии определения зон карантина в Украине.

Тэги: Киев, Виталий Кличко, здоровье, карантин, новости Украины, коронавирус, зоны карантина

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