Эксперты дали детальный прогноз на битву «Шахтера» и «Интера» в Лиге Европы

Главное: Эксперты дали прогноз на матч полуфинала Лиги Европы «Интер» – «Шахтер». Чемпиону Украины пророчат поражение.

Детали: Уже сегодня в немецком Дюссельдорф на стадионе «Эсприт Арена» в 22-00 начнется поединок полуфинала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и миланским «Инетром». Поединок будет транслировать телеканала «Футбол-1».

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill уже дали свой прогноз на эту встречу: «горянкам» в ней пророчат поражение.

Ставки на победу «Интера» в основное время принимают как 1,7 к 1, на ничью ставят 3,9 к 1, а на победу «Шахтера» ставки принимаются всего как 4,6 к 1.

На проход итальянской команды ставят 1,33 к 1, а на выход в финал турнира чемпиона Украины ставки принимают лишь как 3,25 к 1.

Примечательно, что самым вероятным исходом основного времени специалисты называют ничью 1-1 (6,5 к 1). На победу «Интера» со счетом 1-0 ставят 7,5 к 1.

Наибольшие шансы забить у «горняков», по мнению аналитиков, имею Жуниор Мораес (2,5 к 1) и Марлос (3,6 к 1).

В тему: 13 августа 2020 года мы писали, что «Шахтер» записали в аутсайдеры Лиги Европы.