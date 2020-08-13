В УПЦ объяснили, почему человечество во время Ветхого Завета было жестоким

Главное: Период Ветхого Завета — это период пубертатного развития всего человечества. Об этом сказал епископ УПЦ Вениамин.

Детали: Период Ветхого Завета — это подростковый этап в развитии человечества, когда человек — уже не ребенок, но еще не взрослый — не понимает своих пределов, границ, возможностей.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал епископ Новосанжарский Вениамин в новом выпуске совместного проекта Информационно-просветительского отдела УПЦ и журнала «Фамилия» on-line «ПРЯМАЯ РЕЧЬ».

«Ветхий Завет для древнего времени полон примеров милости. Знаете, чтобы человеку понять, каким путем ему следует открыть для себя Ветхий Завет, он должен навсегда запомнить, что период Ветхого Завета — это период пубертатного развития всего человечества. Мы знаем, какие дети. Мы знаем, что самый жестокий возраст — это как раз тот самый пубертатный: это 13-14 лет» — рассказал епископ Вениамин.

Он объяснил, что «также как у подростков отсутствует понятие предела жестокости и они, не чувствуя граней, могут выходит за пределы человечности, так и вплоть до пришествия Христа, таким было все человечество».

По словам владыки, именно потому говорят, что в «христианстве мы полностью, всецело ответственны. Это не только составляющая богословская, а составляющая психологическая, это результат развития всего человечества».

Епископ Вениамин поделился гипотезой о том, что в раю Адам и Ева могли если не физически, то на уровне сознания быть еще детьми.

«Есть такая гипотеза, что Адам и Ева были детьми в Эдеме, а не взрослыми, потому что их поведение, вот эти стадии, стыдливые какие-то моменты, желание какое-то легкого эгоизма, самооправдание, перекладывание своей вины на другого.. Даже если они были по физиологическим своим особенностям созданы условно 20-летними, 30-летними сразу, в любом случае их сознание было детским всецело и полностью», — сказал архиерей.

Он подчеркнул, что подобное эгоистическое поведение ребенка было в сознании людей и в период перед Всемирным потопом, когда человечество «было жестоко, эгоистично, уничтожало весь мир, только бы самому насытиться, только бы иметь какие-то личные субъективные удовольствия», а потому важно со «снисхождением относиться к периоду Ветхого Завета, так же как вы относитесь со снисхождением к своим детям юного возраста».

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