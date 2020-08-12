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Управделами УПЦ объяснил, насколько важно жить, следуя Божественным законам

Александра Кудрявцева
12.08.20 16:01
459
Управделами УПЦ объяснил, насколько важно жить, следуя Божественным законам

Главное: Митрополит УПЦ Антоний рассказал, насколько важно жить в соответствии с вечными истинами.

Детали: Признавать все Божественные истины и не жить в соответствии с ними — все равно, что сеять на камне или в море.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич).

«Апостол Павел своим посланием утверждает Божественное достоинство Господа нашего Иисуса Христа. Он же обличает и тех, кто отрицал Промысл Божий, утверждая, что мир стоит и управляется законами природы. Но мир не только создан Творцом, но и не оставлен Им. Господь входит в жизнь мира и в жизнь каждого человека. Словами этого послания апостол Павел раскрывает две важные догматические истины: первая — это высота, величие Богочеловека, ставшего Главой Церкви, и вторая истина — целью Боговоплощения является примирение человечества с Богом», — объяснил митрополит Антоний.

Однако, по словам владыки, несмотря не то, что эти истины давно известны людям, «далеко не все могут утверждать, что Господь — глава всех его начинаний, к Нему Он мысленно обращается за благословением, вразумлением и помощью».

«Признавать все истины и не жить в соответствии с ними — все равно, что сеять на камне или в море. Потому и читаются для нас отдельные места из апостольских посланий, чтобы мы не только внимали им, но и жизнь свою направляли так, как учили святые апостолы. Если этого в нашей жизни не произойдет, то как сможем мы примириться с Богом? Если не примиримся здесь, когда еще есть время и возможности, то как постучимся во врата Царствия Небесного, как назовем Бога Отцом своим, не стараясь здесь вести себя с детской верой, с послушанием Ему, с надеждой на Него, не отказавшись от своего эгоизма?», — напомнил владыка и призвал задать себе главный вопрос: «Хотим ли мы стать такими, какими хочет видеть нас Бог: «святыми и непорочными, и неповинными пред Собою»?

В тему: Митрополит Антоний объяснил, в чем опасность «психологии лидерства» и «двойной жизни».

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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