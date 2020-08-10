В Беларуси заговорили о создании «ВНР». Уже даже бюллетени для референдума подготовили

Главное: Неизвестные активисты в соцсетях призывают к созданию на территории Беларуси «Витебской народной республики» и просят Путина ввести войска. На металлургическом заводе в Жлобино рабочие объявили забастовку.

Детали: В социальных сетях распространяются призывы к созданию «Витебской народной республике» и введению с этой целью в Беларусь войск России. Как сообщает «Корреспондент», в своем заявлении неизвестные авторы называют Россию «гарантом спокойствия», а президента Александра Лукашенко — «врагом России».

«В случае продолжения защиты режима Лукашенко, в течение 48 часов на улицах появятся отряды самообороны „Витебской Народной Республики“. Уже 12 августа мы займём здания важнейших учреждений», — говорится в заявлении.

При этом публикуется бланк для референдума об отделении области от Беларуси.

Между тем, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ, на Белорусском металлургическом заводе в городе Жлобин несколько цехов остановили работу, началась забастовка. После этого к заводу подъехали автозаки и автобус с ОМОНом. 60 человек задержаны.

Руководство завода не комментирует ситуацию. В приемной отвечают, что никого из руководителей нет на месте.

Работники Белорусского металлургического завода вывесили на стенде предприятия объявление, в котором предупредили руководство о том, что в случае нечестных президентских выборов заводчане будут вынуждены бастовать. Кроме этого заводчане активно выступали на митинге в поддержку Тихановской, который проходил в Жлобине 26 июля.

Как сообщает Onliner.by со ссылкой на одного из рабочих, что предприятие продолжает работу, однако сотрудники провели встречу с генеральным директором и представителем профкома, где выдвинули политические требования.

В тему: По данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, в ходе выборов президента 9 августа Александр Лукашенко получил более 80% голосов. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

По официальной информации МВД Беларуси, в ходе акций протеста, которые прошли в 33 городах страны, задержаны более 3 тыс. человек.

При этом, по мнению Лукашенко, за протестами стоят звонки из Польши, Великобритании и Чехии. Он также рассказал об «определенном наплыве „майданутых“» из Украины и России.