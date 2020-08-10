В московском храме полицейского ударили в челюсть… ледорубом

Главное: В Москве с ледорубом напали на полицейского. Произошло это в храме.

Детали: Странный случай произошел в Москве. Как пишут российские СМИ, в Храме-часовне Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади абсолютно пьяный мужчина с ледорубом атаковал полицейского.

Инцидент произошел в минувшие выходные.

Сообщается, что в полицию поступил вызов из храма о воре. Когда туда приехал патруль, оказалось, что пьяница пытается украсть кабель. Увидев полицейских, он ударил одного из них ледорубом прямо в челюсть – копа госпитализировали. Хулигана тут же задержали, теперь ему светит огромный тюремный срок.

В тему: 10 августа 2020 года мы писали, что в России начали выпускать пьяное мороженое.