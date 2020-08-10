Стало известно, кто первым поздравил Лукашенко с победой

Главное: Китайский лидер Си Цзиньпин первым поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с очередной победой на выборах. В то же время президент Украины Владимир Зеленский стал первым мировым лидером, отреагировавшим на происходящее в Беларуси после выборов.

Детали: Глава Китайской народной республики Си Цзиньпин поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах. Как сообщает БЕЛТА, в своем поздравлении «от имени правительства Китая и китайского народа» он выразил убеждение, что «под вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства».

Си Цзиньпин отметил, что в последние годы белорусско-китайские отношения всестороннего стратегического партнерства функционируют на высоком уровне. «Китай и Беларусь являются „железными братьями“ и всепогодными партнерами. Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и дорожу хорошими рабочими отношениями и личной дружбой с вами», — подчеркнул китайский лидер.

Он выразил готовность вместе с главой белорусского государства прилагать усилия для совместного продвижения китайско-белорусских отношений всестороннего стратегического партнерства, открытия новых перспектив взаимовыгодного сотрудничества в различных областях на благо двух стран и народов.

Как сообщает канал «Пул первого» в Telegram, таким образом он стал первым главой иностранного государства, признавшим результаты белорусских выборов.

При этом первым лидером, отреагировавшим на происходящее в Беларуси стал президент Украины Владимир Зеленский. На своей странице в Facebook он призвал стороны к диалогу и воздержанию от уличного насилия. «Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов», — констатировал он, добавив, что сомнения в таких масштабах — «это прямая дорога к насилию, к конфликту, к нарастающему общественному протесту».

При этом президент Украины призвал белорусов «к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу».

«Беларусь — наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями дальше», — заключил глава Украинского государства.

С призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов также выступили президенты Литвы Гитанас Науседа и Польши Анджей Дуда. «Как соседи Беларуси, мы призываем белорусские власти полностью признавать и придерживаться основополагающих демократических стандартов. Мы призываем воздержаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданские права, включая права национальных меньшинств, а также свободу выражения мнений», — говорится в совместном заявлении президентов двух стран, которое цитирует «Европейская правда».

Президенты Литвы и Польши выразили уважение к суверенитету и независимости Беларуси, но в то же время выразили надежду на благоприятные условия для углубления партнерства с Беларусью и ее народом. «Мы убеждены, что более тесное сотрудничество с Европейским Союзом отвечает интересам Беларуси. Мы хотим, чтобы это сотрудничество оставалось открытым», — говорится в заявлении.

Кроме того, как сообщает Lenta.ru, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением созвать чрезвычайный саммит Евросоюза по ситуации в Беларуси. «После президентских выборов в Беларуси, которые были проведены 9 августа 2020 года, власть применила силу против своих граждан, которые требуют перемен в стране. Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе», — говорится в письме к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Сам же президент Беларуси Александр Лукашенко в своем первом заявлении после выборов заявил, что «политика одна должна быть — люди».

В тему: По данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, в ходе выборов президента 9 августа Александр Лукашенко получил 80,23% голосов. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.