В России начали выпускать… пьяное мороженое

Главное: В России начали производить необычное мороженое. Делают его из вина.

Детали: В России начали производить алкогольное мороженое. Об этом сообщает один из винных заводов в Краснодарском крае.

Отмечается, что выпущено четыре сорта пьяного лакомства: это фруктовые джелато (сорбеты) «Сангрия» с сухим красным вином «Санджовезе», «Белый виноград с вином» на основе сухого белого вина «Пино Бьянко», «Темный виноград с вином» с использованием сухого красного вина «Анчелотта», а также фрутотюб (фруктовый лед) «Тинторетто» на основе игристого белого брют AristovВ производстве участвовали итальянские кондитеры.

Создатели необычного мороженого говорят, что «сорбеты содержат меньше калорий и сахара, чем традиционное мороженое, и при этом имеют уникальные вкусовые комбинации на основе натуральных фруктов, ягод и вина».

На заводе говорят, что «содержание алкоголя в винном мороженом составляет до 3%, а купить его могут только совершеннолетние».

Пока такое мороженое продают лишь в Краснодаре.

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