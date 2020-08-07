Предстоятель УПЦ выразил соболезнования в связи с трагедией в Бейруте

Главное: Митрополит Онуфрий выразил соболезнования в связи с трагедией в Бейруте.

Детали: Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий выразил соболезнования Антиохийской Церкви в связи с трагедией в Бейруте.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Предстоятель направил Патриарху Антиохийскому и всего Востока Иоанну Х письмо со словами сочувствия и поддержки от имени Украинской Православной Церкви.

«Молимся Всещедрому Богу, чтобы Он упокоил в Своих обителях всех погибших, даровал исцеления всем пострадавшим и утешил их родных и близких», - написал Митрополит Онуфрий.

«Мы сострадаем Вам, потому что, по словам апостола Павла, если страдает один член – с ним страдают все члены (1 Кор. 12:26), и это боль для нас всех», – отмечается в письме.

Как сообщалось ранее, в порту ливанской столицы Бейрут произошел большой взрыв, в результате которого погибло 135 человек, почти 5 тыс ранены, 300 тыс остались без жилья.

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