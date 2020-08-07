Украинские хирурги провели уникальную операцию

Главное: Уникальная операция впервые прошла в Украине. Хирурги провели трансплантацию поджелудочной железы.

Детали: Украинские хирурги впервые в истории нашей страны провели операцию по трансплантации поджелудочной железы. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает Минздрав.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что через два с половиной – три года Украина собирается перейти на трансплантационную независимость, «чтобы мы наших граждан не отправляли за границу».

По его словам, в 2020 году в государственном бюджете заложен миллиард гривен на лечение людей за границей.

Чиновник уточнил, что украинские врачи уже провели три операции по трансплантации: сердца, почки и поджелудочной железы.

Он также сказал: «Если мы будем говорить о сумме средств, которые мы тратим на лечение за рубежом, и разовьем трансплантации в нашей стране, то количество людей, которым мы спасем жизни, увеличится в разы. Потому что у нас трансплантации стоят дешевле, иногда в четыре пять раз».

Уточняется, что ежегодно в трансплантации нуждаются около пяти тысяч граждан нашей страны.

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