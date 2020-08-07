Курс гривны немного укрепился к концу недели: данные на 7 августа 2020 года

Главное: Курс гривны немного подрос. Доллар и евро дешевеют.

Детали: В пятницу, 7 августа, Национальный банк немного укрепил курс украинской гривны. Появились свежие котировки валют.

Отметим, что в прошедшие несколько дней цена национальной валюты колебалась, наблюдалось небольшое снижение.

К концу рабочей недели курс украинской валюты стабилизировался и слегка подрос: американский доллар подешевел на две копейки – до 27,68 гривен, а евро снизился в цене на десять копеек – до 32,80 гривен.

Курс валют на 7 августа 2020 года:

В тему: 5 августа 2020 года мы писали, что курс гривны снова начал снижаться.