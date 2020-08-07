Исследователи выяснили о коронавирусе кое-что странное

Главное: Исследователи рассказали об отягчающем факторе коронавируса. На ход болезни влияет температура тела.

Детали: Исследователи из Центра сердечно-сосудистых исследований Медицинской школы Икана на горе Синай в Египте узнали о коронавирусе кое-что странное. Их цитирует издание ВMC Medicine.

Стало известно, что эксперты провели анализ медицинских карт 7614 человек, болевших коронавирусом, чтобы проверить связь между температурой пациента при поступлении и дальнейшим течением заболевания.

Как оказалось, говорится в статье, «температура тела при заболевании коронавирусом может указывать на риск смертельного исхода».

Ученые сообщают: «Опасной оказалась как слишком высокая, так и слишком низкая температура – при показателе выше 40 градусов летальными становились 42% случаев, а при показателе 35,5 градусов и ниже – 44%».

Кроме этого отмечается, что «отслеживание температуры тела является важным неинвазивным способом, позволяющим сделать прогноз о возможных рисках у пациентов с коронавирусом».

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