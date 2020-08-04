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Украина готовится ко второй волне коронавируса

Автор: «Фраза»
04.08.20 10:54
193
Украина готовится ко второй волне коронавируса

Главное: Глава Минздрава Виктор Ляшко прогнозирует, что в Украине может начаться вторая волна распространения коронавирусной инфекции. Случиться это может во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября до апреля, сообщает РБК-Украина.

Детали: Тенденции распространения коронавирусной болезни в мире не являются положительными, и сегодня в Европе начинается вторая волна. В Украине также прогнозируют рост количества случаев коронавируса. Об этом сегодня, 4 августа, заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, динамика по COVID-19 растет в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании.

«И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября до апреля», — заявил он.

Ляшко отметил, что сейчас система здравоохранения с больницами первой волны и второй волны справляется с нагрузкой, но может быть вспышка количества заражений.

В тему: В Железном Порту у двоих туристов из Ивано-Франковска обнаружен корнавирус. Состояние одного из них тяжелое.

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения назвали области Украины, которые лидируют по количеству летальных случаев от коронавируса. В лидерах — Кировоградская область.

3 августа в Украине вступили в силу правила так называемого зонального карантина. Пересмотр эпидемиологической ситуации будет проводиться каждую пятницу.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, Украина, общество, здоровье, Виктор Ляшко, новости Украины, коронавирус

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