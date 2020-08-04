На популярном украинском курорте у туристов обнаружен коронавирус

Главное: В Железном Порту у двоих туристов из Ивано-Франковска обнаружен корнавирус. Состояние одного из них тяжелое.

Детали: В Херсонской области в курортном поселке Железный Порт коронавирус COVID-19 обнаружили у двоих отдыхающих. Как сообщили в областном лабораторном центре, заболели двое жителей Ивано-Франковска, сообщает издание «Новости Херсона».

Сперва с признаками ОРВИ к медикам обратился 50-летний мужчина. Ему провели ПЦР-исследование, которое выявило COVID-19.

Больного направили в стационарное отделение больницы. Сейчас состояние мужчины удовлетворительное.

На следующий день коронавирус обнаружили еще у одной туристки, которая прибыла из Ивано-Франковска на морской курорт. Сейчас состояние женщины тяжелое, у нее диагностировали воспаление легких.

По информации местных СМИ, мужчина якобы после приезда на курорт посетил многолюдный концерт. В гостевом домике, где останавливались инфицированные, специалисты уже провели дезинфекцию.

В тему: В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения назвали области Украины, которые лидируют по количеству летальных случаев от коронавируса. В лидерах — Кировоградская область.

3 августа в Украине вступили в силу правила так называемого зонального карантина. Пересмотр эпидемиологической ситуации будет проводиться каждую пятницу.