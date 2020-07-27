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На Ровенщине военный убил своего же «побратима»

Александр Панько
27.07.20 20:12
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На Ровенщине военный убил своего же «побратима»

Главное: В Ровенской области 30-летний военнослужащий нанес своему 37-летнему сослуживцу смертельную травму. За содеянное ему «светит» до десяти лет тюрьмы.

Детали: В городе Дубно Ровенской области военнослужащий на почве личной неприязни смертельно травмировал своего же сослуживца.

Как передает пресс-служба областной полиции, конфликт между военными, в ходе которого 37-летний контрактник нанес своему 37-летнему коллеге удар кулаком в лицо, произошел возле КПП войсковой части.

Сообщается, что от удара потерпевший упал на асфальт и ударился головой. Он смог самостоятельно подняться и вернуться в казарму, однако затем ему стало плохо и, несмотря на усилия врачей, он скончался.

По словам медиков, причиной смерти военного стала закрытая черепно-мозговая травма с переломами костей черепа и кровоизлияниями в головной мозг.

Подозреваемого же задержали правоохранители. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», ‒ говорится в сообщении.

В Ровенской области 30-летний военнослужащий нанес своему 37-летнему сослуживцу смертельную травму

В тему: 6 августа 2018 года мы писали, что на Донетчине солдат хладнокровно убил сослуживца выстрелом из автомата в голову.

А 19 февраля 2018 года сообщалось, что еще один военнослужащий погиб в зоне АТО от рук сослуживца.

Тэги: драка, убийство, общество, армия, военные, регионы, Ровенская область, криминал, ВСУ, новости Украины

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