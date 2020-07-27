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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 27 июля 2020

Агата Кловская
27.07.20 19:29
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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 27 июля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 27 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире достигло 16 296 635, смертей ‒ 649 622, а выздоровлений ‒ 9 431 033. В Украине же выявлено 65 656 инфицированных, зарегистрировано 1 616 смертей и 36 122 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 4 238 500 (смертей ‒ 146 968), Бразилии ‒ 2 419 091 (87 004), Индии ‒ 1 435 616 (32 771), России ‒ 816 680 (13 334), ЮАР ‒ 445 433 (6 769), Мексике ‒ 390 516 (43 680), Перу ‒ 375 961 (17 843), Чили ‒ 345 790 (9 112), Великобритании ‒ 301 020 (45 837), Иране ‒ 293 606 (15 912), Пакистане ‒ 274 289 (5 842), Испании ‒ 272 421 (28 432), Саудовской Аравии ‒ 268 934 (2 760), Колумбии ‒ 248 976 (8 525), Италии ‒ 246 118 (35 107), Бангладеш ‒ 226 225 (2 965), Турции ‒ 226 100 (5 613), Франции ‒ 217 801 (30 195), Германии ‒ 206 902 (9 125), Аргентине ‒ 162 256 (2 956), Канаде ‒ 115 789 (8 933), Ираке ‒ 112 585 (4 458), Катаре ‒ 109 597 (165) и Индонезии ‒ 100 303 (4 838).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

Справка: SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) ‒ оболочечный одноцепочный (+)РНК-вирус, относящийся к роду Betacoronavirus. Относится к подроду Sarbecovirus. Впервые выявлен 31 декабря 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.

Коронавирусом SARS-CoV-2 обусловлена продолжающаяся пандемия COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а 11 марта 2020 года охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение болезни как пандемию.

В тему: 27 июля 2020 года сообщалось, что ученые обнаружили неожиданный источник лекарства от коронавируса.

А 25 июля 2020 года мы писали, что создана маска, способная нейтрализовать коронавирус.

Также стоит отметить, что пандемия коронавируса в мире скорее всего усилится. В этом уверен американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи.

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

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