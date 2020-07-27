Глава армянской молодежи Украины выступил с призывом не поддаваться провокациям

Председатель Союза армянской молодежи Украины Артур Саркисян выступил с призывом не поддаваться провокациям, сообщает AnalitikaUA.net.

Как сообщает издание, в заявлении молодежного деятеля сказано: «Заявляю, что армянская молодежь, которая всегда выступала за мирное урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией, продолжает придерживаться этой позиции. Мы не поддаемся на провокации и не участвуем в неправомерных действиях в отношении любых наций, но если появятся вызовы, угрожающие безопасности наших соотечественников, то будут приняты соответствующие меры в рамках закона.

Главная цель моего заявления — это призыв ко всем Средствам массовой информации, освещающим конфликт как в Украине, так и во всем мире, не спекулировать на этой теме, тем более используя недостоверную информацию. К примеру, насчёт ситуации в Киеве позапрошлой ночью. Это только разжигает межнациональную рознь.

Призываю каждого не поддаваться на провокации, будь то в СМИ или на улице, чтобы не дестабилизировать ситуацию».

Ранее с призывом соблюдать закон и не поддаваться провокациям выступили Союз армян Украины и духовенство Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви.