Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Глава армянской молодежи Украины выступил с призывом не поддаваться провокациям

Автор: «Фраза»
111
Глава армянской молодежи Украины выступил с призывом не поддаваться провокациям

Председатель Союза армянской молодежи Украины Артур Саркисян выступил с призывом не поддаваться провокациям, сообщает AnalitikaUA.net.

Как сообщает издание, в заявлении молодежного деятеля сказано: «Заявляю, что армянская молодежь, которая всегда выступала за мирное урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией, продолжает придерживаться этой позиции. Мы не поддаемся на провокации и не участвуем в неправомерных действиях в отношении любых наций, но если появятся вызовы, угрожающие безопасности наших соотечественников, то будут приняты соответствующие меры в рамках закона.

Главная цель моего заявления — это призыв ко всем Средствам массовой информации, освещающим конфликт как в Украине, так и во всем мире, не спекулировать на этой теме, тем более используя недостоверную информацию. К примеру, насчёт ситуации в Киеве позапрошлой ночью. Это только разжигает межнациональную рознь.

Призываю каждого не поддаваться на провокации, будь то в СМИ или на улице, чтобы не дестабилизировать ситуацию».

Ранее с призывом соблюдать закон и не поддаваться провокациям выступили Союз армян Украины и духовенство Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви.

Тэги: Украина, общество, Армения, политика

Комментарии

Статьи

27.07.20 09:15

Феодальная префектизация. Как перекроили глобус Украины

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
25.07.20 08:00

Фильм «мама!»: библейская хоррор-притча Даррена Аронофски

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

Пожар в нантском соборе Святых Петра и Павла это знак католикам [обновлено 26.07.2020]
26.07.20 22:00

Пожар в нантском соборе Святых Петра и Павла это знак католикам [обновлено 26.07.2020]

Автор: Виктор Даль

Выбор редакции
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Тушите свет! Грядёт подорожание...
Тушите свет! Грядёт подорожание...
Дом со свастикой появился в Полтаве
Дом со свастикой появился в Полтаве
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Луческу подал в отставку. «Динамо» ее пока не приняло

Луческу подал в отставку. «Динамо» ее пока не приняло
27.07.20 17:09
402
Последние новости
27.07.20 18:13

Глава армянской молодежи Украины выступил с призывом не поддаваться провокациям
27.07.20 17:13

В Харькове страшной смертью умерли четверо работников коммунального предприятия
27.07.20 17:09

Луческу подал в отставку. «Динамо» ее пока не приняло
27.07.20 16:49

Луческу возомнил себя спасителем «Динамо» и ответил киевским болельщикам
27.07.20 16:12

Минздрав признал, что «скорая помощь» в Украине совсем не скорая
27.07.20 16:07

В УПЦ призвали молиться о полном прекращении войны на Донбассе
27.07.20 15:51

В Киеве два наркомана угнали маршрутку и стали на ней куролесить
Фото и Видео
Минздрав признал, что «скорая помощь» в Украине совсем не скорая
Минздрав признал, что «скорая помощь» в Украине совсем не скорая
Минздрав признал, что «скорая помощь» в Украине совсем не скорая
Минздрав признал, что «скорая помощь» в Украине совсем не скорая
В Киеве два наркомана угнали маршрутку и стали на ней куролесить
В Киеве два наркомана угнали маршрутку и стали на ней куролесить
На Харьковщине мужчина разгуливал по железнодорожной станции с пакетом гранат
На Харьковщине мужчина разгуливал по железнодорожной станции с пакетом гранат
В России автомобиль с людьми утонул в канале
В России автомобиль с людьми утонул в канале
Боевики нарушили режим «полной тишины» уже через 20 минут после его наступления
Боевики нарушили режим «полной тишины» уже через 20 минут после его наступления
Один из самых популярных украинских курортов затопил сильный ливень
Один из самых популярных украинских курортов затопил сильный ливень
В Днепре зафиксировано нашествие ядовитых медуз
В Днепре зафиксировано нашествие ядовитых медуз
На Прикарпатье молодой парень «закатал» кота в трехлитровую банку
На Прикарпатье молодой парень «закатал» кота в трехлитровую банку
Колумнист «Фразы» опубликовал таинственный стих о Пушкине
Колумнист «Фразы» опубликовал таинственный стих о Пушкине
Группа «Антитела» сняла странный клип с элементами сатанизма, оккультизма и магии
Группа «Антитела» сняла странный клип с элементами сатанизма, оккультизма и магии
fraza.com
Новости блогосферы
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата
21.07.20 16:14

Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.