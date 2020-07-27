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Луческу подал в отставку. «Динамо» ее пока не приняло

Александр Панько
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Луческу подал в отставку. «Динамо» ее пока не приняло

Главное: Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо». Клуб ее пока не принял.

Детали: Румынский специалист Мирча Луческу решил подать с поста главного тренера «Динамо» (Киев). Об этом сообщает ряд ТГ-каналов, а также подтвердили наши источники в клубе.

При этом «Динамо» пока не приняло отставку. На официальном сайте клуба какие-либо комментарии отсутствуют.

Издание «Трибуна» цитирует слова Мирчи Луческу: «К сожалению, я решил отказаться от возможного сотрудничества с «Динамо». Благодарен семье Суркисов за оказанное доверие и сделанное предложение. Но я не смогу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас, чья поддержка так нужна команде».

Румын также сказал: «Я никогда не был трусом, принимал спортивные вызовы. Как доказательство – переходы из «Галатасарая» в «Бешикташ» или из бухарестского «Динамо» в «Рапид». Фаны этих клубов тоже имеют серьезную вражду. Но они смогли меня принять с распростертыми объятьями. Мне удалось с их поддержкой выиграть титулы в этих странах».

Он добавил: «Я не могу принять своих поклонников, которые действуют против интересов клуба. Думаю, пришло время изменений, что вызвало бы конкуренцию, энтузиазм, мотивацию, вернуло бы команду на уровень, который диктуют традиции и история клуба. Мой переход в «Динамо» не имеет никакого отношения к зарплате. Деньги – последнее, что меня интересовало».

Также Мирча Луческу сказал: «Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где я получал огромное удовольствие. Снова попасть в эту атмосферу непредсказуемого и волнующего футбола. Я сделал это с энтузиазмом и уверенностью в потенциале молодых украинских футболистов, многие из которых играют за сборные. Я хотел соревноваться, как и много лет назад, чтобы пустить ток по трибунам. Украина этого заслуживает».

В тему: 27 июля 2020 года мы писали, что Мирча Луческу намекнул, что будет спасать киевское «Динамо». Румын обратился к болельщикам киевского клуба.

Ранее ультрас «Динамо» выдвинули жесткий ультиматум Мирче Луческу.

Тэги: ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, футбол, спорт

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