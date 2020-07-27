За полярным кругом зафиксирована… аномальная жара

Главное: На архипелаге Шпицберген температура воздуха поднялась до 21,7 градусов тепла. Это местный рекорд.

Детали: На архипелаге Шпицберген за полярным кругом (1,3 тысяч километров от Северного полюса) был зафиксирован аномальный температурный рекорд. В минувшую субботу, 25 июля, воздух тут прогрелся до плюс 21,7 градусов.

Местные исследователи говорят, сообщает AFP, что это на полградуса выше предыдущего рекорда от 1979 года.

Синоптики сообщают, что в предыдущие два дня температура воздуха также превышала показатель в 21 градус.

Ученые бьют тревогу, ведь нормальная температура для нынешней поры года тут составляет всего восемь градусов тепла.

По их словам, за последние десятилетия средняя температура тут выросла примерно на пять градусов и до конца этого века может увеличиться еще на десять пунктов.

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