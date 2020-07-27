Вьетнам объявил о появлении еще более опасного коронавируса

Главное: Во Вьетнаме зафиксированы четыре случая заболевания новым коронавирусом. По данным местных медиков, в отличие от других подобных вирусов, он легче распространяется и быстрее вызывает тяжелое состояние.

Детали: Во вьетнамском городе Дананге зафиксирована вспышка инфекции, вызванной новым типом коронавируса. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные власти, он отличается большей агрессивностью по сравнению с известными ранее вирусами. В частности, как утверждается, он стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию

В настоящий момент известно о четырех случаях заражения новым типом вируса. При этом двое больных уже подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Эксперты называют два пути появления вируса: въезд в страну нелегальных мигрантов, либо мутация вируса в одной из больниц Дананга.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во Вьетнаме на данный момент зафиксировано 420 случаев заражения коронавирусом.

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