Telegram приготовил для своих пользователей полезную новинку

Главное: В Telegram появилась видеосвязь. Она доступна для пользователей iOS.

Детали: Популярный сервис сообщений Telegram запускает для своих пользователей возможность видеозвонков. Как пишет портал «Код Дурова», им смогут воспользоваться все, кто работает на iOS.

Отмечается, что «приложение нужно обновить через App Store, после чего необходимо десять раз нажать на значок настроек, чтобы открыть Debug-меню, а после активировать функцию Experimental Feature».

Пользователей просят «убедиться, что у собеседника включена подобная возможность».

В Telegram говорят, что «благодаря обновлению люди могут использовать видеоаватар в профиле».

Также стало известно, что «одну из предыдущих аватарок можно поставить на первое место при помощи кнопки «сделать основной».

Подчеркивается, что пользователи могут свободно обмениваться файлами любого типа размером до 2 Гб.

Кроме этого, говорится в сообщении, «владельцы больших групп получили доступ к подробной статистике, также настройки в разделе «конфиденциальность» дают возможность автоматически архивировать чаты с пользователями не из списка контактов и отключать их уведомления».

В тему: 10 июля 2020 года мы писали, что интернет-архитектор Павел Дуров заявил, что Apple и Google ведут человечество в тоталитарное будущее. Также он обратился к IT-сообществу Украины.

21 ноября 2019 года Павел Дуров круто наехал на Марка Цукерберга.