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Ученые обнаружили неожиданный источник лекарства от коронавируса

Агата Кловская
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Ученые обнаружили неожиданный источник лекарства от коронавируса

Главное: Морские водоросли помогут в борьбе с коронавирусом. Ученые говорят, что они содержат необходимое для лечения вещество гепарин.

Детали: Ученые говорят, что морские водоросли помогут преодолеть пандемию коронавируса. Исследователей из Политехнического института Ренсселера в США и их коллеги из Корейского научно-исследовательского института биологических наук и биотехнологии выяснили, что гепарин в их составе блокирует заразу, пишет издание Cell Discovery.

Гепарин – кислый серосодержащий гликозаминогликан, в клинической практике известен как прямой антикоагулянт (вещество, препятствующее свертыванию крови).

Более того, эксперты заявили, что в борьбе с коронавирусом гепарин даже эффективнее, чем препарат ремдесивир, которым лечат пациентов в США.

В отчете сказано, что для того, «чтобы проникнуть в человеческую клетку, вирус SARS-CoV-2 должен зацепиться своим спайковым белком за рецептор ACE2 на ее поверхности».

Ученые же считают, что «можно отправить к вирусу молекулу-приманку аналогичной формы, и он свяжется с ней, а затем, пойманный в ловушку, без возможности репликации, в конечном итоге естественным образом разрушится».

В статье говорится, что, «изучая данные секвенирования SARS-CoV-2, эксперты обнаружили несколько мотивов структуры белка шипа, которые обещали совместимость с гепарином, после чего проверили противовирусную активность органических веществ, извлеченных из морских водорослей: трех вариантов гепарина и двух видов фукоиданов».

Отмечается, что «все пять соединений представляют собой длинные цепочки молекул сахара, известных как сульфатированные гетерополисахариды».

Как оказалось, «в клеточных исследованиях экстракт из морских водорослей по антивирусному действию значительно превзошел ремдесивир, а тест не выявил клеточной токсичности ни одного из соединений, даже при самых высоких концентрациях».

Ученые говорят: «Чем больше молекула, тем лучше ее подгонка, то есть чем больше сульфатированные полисахариды, которые предлагают большее количество сайтов в молекулах для захвата вируса, тем успешнее соединение».

В тему: 25 июля 2020 года мы писали, что создана маска, способная нейтрализовать коронавирус.

23 июля 2020 года сообщалось, что ученые выяснили, влияет ли группа крови человека на тяжесть коронавирусной болезни.

Тэги: ученые, здоровье, водоросли, коронавирус

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