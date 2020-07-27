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Букмекеры заявили, что коронавирус… сплотил Евросоюз

Александр Панько
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Букмекеры заявили, что коронавирус… сплотил Евросоюз

Главное: Пандемия коронавируса сплотила страны Евросоюза. В этом уверены букмекеры.

Детали: Журналисты «Фразы» выяснили кое-что любопытное: оказалось, что нынешняя пандемия коронавируса сплотила страны Евросоюза.

Мы проанализировали котировки авторитетной британской букмекерской конторы William Hill, которая принимает ставки на то, какая из стран (не считая Великобритании) первой выйдет из Евросоюза.

Как мы писали в октябре прошлого года, эксперты были уверены, что первыми на выход стоят Италия (3 к 1), Греция (5 к 1), Чехия и Польша (6 к 1).

Котировки на осень-2019:

Евросоюз

Сейчас же коэффициенты на выход стран резко выросли: то есть, такая вероятность существенно снизилась.

Например, на Италию, которая идет в списке все еще первой, ставят уже 5 к 1. Второй оказалась Польша (7 к 1), а вот следом достаточно неожиданно идет Франция, на выход которой из ЕС ставят 11 к 1. Такие же ставки принимают на Грецию, Чехию и Венгрию.

Котировки на лето-2020:

Евросоюз

При этом, подчеркнем, что, по мнению букмекеров, вероятность того, что какая-либо страна покинет Евросоюз, стала намного меньше.

В тему: 17 июля 2020 года мы писали о том, что букмекеры считают, что Канье Уэст Дональду Трампу не поможет.

Тэги: Евросоюз, мир, букмекеры, коронавирус, пандемия

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