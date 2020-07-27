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СМИ напечатали «черный список» Луческу: кто из футболистов покинет «Динамо»?

Александр Панько
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СМИ напечатали «черный список» Луческу: кто из футболистов покинет «Динамо»?

Главное: При Мирче Луческу «Динамо» могут покинуть десять футболистов. Появился список.

Детали: Новый тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу может расстаться с десятью футболистами первого состава. Портал «Футбол24» составил «черный список» румына.

Журналисты предполагают, что команду покинет один из голкиперов: Денис Бойко или Георгий Бущан.

Также сообщается, что уйти из «Динамо» могут поляк Томаш Кендзера (румын предпочитает более атакующих фланговых защитников), ганец Мохаммед Кадири и уругваец Карлос Де Пена (нового тренера якобы не устраивает их класс).

Кроме этого в списке на выход по разным причинам (в том числе тактическим) оказались украинцы, которые могут не подойти Мирче Луческу: Назарий Русин, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский и Александр Караваев (его румын забраковал еще в «Шахтере»).

Также мы собрали информацию о том, кого привлекут к игре в основе.

Стало известно, что из аренды в «Днепре-1» вернется вундеркинд Владислав Супряга – именно 20-летнего бомбардира могут сделать основным в атаке киевлян.

Ожидается, что ставка будет также сделана на таких молодых футболистов как Александр Тымчик, Богдан Леднев и Георгий Цитаишвили.

Также не исключено, что вторым вратарем станет 18-летний Руслан Нещерет.

Кроме этого, вероятно, румын будет ставить в основу двух легионеров – испанца Франа Соля и датчанина Миккеля Дуэлунда, которые почти не играли при тренерском штабе Алексея Михайличенко.

В тему: 26 июля 2020 года сообщалось, что стали известны потенциальные соперники «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов.

24 июля 2020 года мы писали, что ультрас «Динамо» объявили футбольную войну Луческу.

Ранее писатель призвал продолжать поддерживать «Динамо», но не прощать Луческу.

Тэги: ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, футбол, футболист, спорт

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