Июль в Украине завершится грозами и жарой

Главное: 30-31 июля в Украине будет жарко. Пойдут дожди.

Детали: В Гидрометцентре поведали о погоде в Украине в последние дни июля. В четверг-пятницу, 30-31 числа, как говорят синоптики, в нашу страну вернется жара.

На большей части территории Украины ожидаются дожди с грозами. Сухо будет лишь на юго-востоке и в Крыму.

Днем воздух прогреется до плюс 29-35, а ночью до 18-23 градусов. Относительно не жарко, 24-27 градусов днем и 16-18 ночью, будет лишь в западных областях.

В Киеве пройдут грозовые дожди: днем будет плюс 29-31, а ночью 18-20 тепла.

Карта погоды:

Ранее мы писали, что в начале недели в Украине пойдут дожди. На юге страны будет жарко.

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