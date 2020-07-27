Стали известны потенциальные соперники «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов

Главное: Стали известны возможные соперники киевского «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Жеребьевка пройдет 31 августа.

Детали: Определились возможные соперники киевского «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «пути не чемпионов». Его жеребьевка состоится 31 августа.

Стоит отметить, что третий раунд квалификации турнира из-за пандемии коронавируса будет состоять из одного матча (они пройдут 15-16 сентября), после чего 22-23 и 29-30 сентября будет сыграть раунд плей-офф из двух поединков.

Итак, с кем может сыграть «Динамо» в третьем квалификационном раунде?

Это следующие команды: «Виктория», ПАОК, «Локомотива» (Загреб), АЗ, «Ренн» и «Рапид» (Вена).

Также в раунде плей-офф киевлянам в соперники могут попасть «Гент» и «Бешикташ».

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