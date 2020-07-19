Вы не поверите, но состояние 26 самых богатых людей эквивалентно доходам почти 4 миллиардов жителей Земли

Главное: Доходы 26 самых богатых жителей Земли эквивалентны доходам половины населения нашей планеты. Это одна из главных причин финансовых кризисов и роста преступности во всем мире.

Детали: Состояние 26 самых богатых жителей Земли эквивалентно доходам половины населения планеты. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы.

Генсек ООН также напомним, что в период с 1980 по 2016 год на 1% самых богатых людей мира приходилось 27% общего совокупного роста доходов.

Как сообщает РБК, по мнению главы ООН, именно из-за такого ненормального уровня финансового расслоения в мире и возникает:

— экономическая нестабильность и финансовые кризисы,

— коррупция и рост преступности.

Сегодня более 70% людей живут в условиях растущего неравенства. При этом единственным объективным критерием неравенства Гутерриш назвал разницу в уровне финансового благосостояния.

Самые богатые люди мира 2020. Рейтинг Forbes

Справка: Общее число людей, живущих на Земле достигло в июне 2020 года 7 809 320 722 человек.

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